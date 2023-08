Nuoto di fondo | cancellata la quarta tappa della World Cup in programma a Parigi

(Di domenica 6 agosto 2023) E’ statalaCup 2023 didiinoggi, domenica 6 agosto, e valida come test event olimpico: le condizioni critiche e pericolose per la salute degli atleti delle acqueSenna hanno portato all’inevitabile decisione. Il comunicato diAquatics: “Dopo le recenti precipitazioni superiori alla media a, la qualità dell’acqua nella Senna è rimasta al di sotto degli standard accettabili per salvaguardare la salute degli atleti. Di conseguenza,Aquatics, in consultazione con le autorità sanitarie pubbliche e i partner degli eventi, ha annullato la Coppa del Mondo diin ...

In quel di Parigi c'è attesa per ildie nello specifico per le due 10 km in acque libere. La gara dei 10000 metri sarà anche da test evento olimpico nella Senna . Nel corso dei Mondiali disi è stabilito che la data ...... essendo peraltro tesserata per la società dilocale. Una richiesta che è stata accolta, ma i ... Questa l'accoglienza che sarebbe stata riservata a Ginevra Taddeucci , nuotatrice direduce ...... l'ultima appunto l'oro alla staffetta mista dia Fukoka, ma anche per il biglietto d'ingresso. A raccontarlo, con un post pubblicato su Facebook, è Giovanni Pistelli presidente del Team...

Parigi 2024: acqua di fogna nella Senna, bloccato il nuoto di fondo Corriere della Sera

Parigi – La quarta tappa della World Cup in acque libere in programma domenica 6 a Parigi, e valida come test pre olimpico, è stata cancellata a causa delle condizioni critiche e pericolose per la ...Al via 58 uomini e 24 donne. La regione più rappresentata è la Sicilia con 19 nuotatori, segue la Calabria con 14 ...