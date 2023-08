Nuoto | cancellata la tappa di World Cup a Parigi | condizioni critiche per la Senna

(Di domenica 6 agosto 2023)la quartadellaCup in acque libere, in programma domenica 6 agosto a. Non si gareggerà in Francia nel test pre olimpico, a causa delledelle acque dellae pericolose per gli atleti. “A seguito delle recenti precipitazioni superiori alla media a– si legge nel comunicato ufficiale – la qualità dell’acqua dellaè rimasta al di sotto degli standard accettabili per la salvaguardia della salute dei nuotatori. Di conseguenza,Aquatics, in consultazione con le autorità sanitarie pubbliche e i partner hanno deciso di cancellare la Open Water SwimmingCup Paris”. Il prossimo e ultimo appuntamento dellaCup ...

Manchester – Con una grande prova di forza e determinazione la nazionale italiana torna saldamente al comando del medagliere ai Mondiali di Nuoto Paralimpico in corso a Manchester. Gli Azzurri conquis ...