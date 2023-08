(Di domenica 6 agosto 2023) Ilha cominciato la nuova stagione battendo 4-1 il Viborg nella prima giornata e poi 3-1 l’Aarhus GF in trasferta, mentre ilha già assaggiato il sapore amaro della sconfitta perdendo in casa contro l’Odense una settimana fa. I padroni di casa cercheranno di ripetere l’ottima stagione scorsa, magari facendo quel passettino in InfoBetting: Scommesse Sportive e

...00 CROAZIA HNL Osijek - Hajduk Split Posticipata Rijeka - Istra 1961 21:00 DANIMARCA SUPERLIGA Hvidovre IF - Aarhus 0 - 2 (Finale) Lyngby - Midtjylland 0 - 0 (*)18:00 ECUADOR ...Gol in arrivo anche in giro per l'Europa tra i campionati minori:e Jahn Regensburg - Unterhaching. In campo anche l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, Talisca e Sadio Mané che se ......00 CROAZIA HNL Osijek - Hajduk Split Posticipata Rijeka - Istra 1961 21:00 DANIMARCA SUPERLIGA Hvidovre IF - Aarhus 14:00 Lyngby - Midtjylland 16:0018:00 ECUADOR LIGA PRO - ...

Nordsjaelland-Brondby (domenica 06 agosto 2023 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

I pronostici di domenica 6 agosto: torna il grande calcio con la finale della Community Shield tra Manchester City e Arsenal.Brøndby-cheftræner Jesper Sørensen vil se forbedringer i spillet, når man søndag aften gæster FC Nordsjælland i 3F Superligaen. Brøndby led et sent nederlag i den forgangne spillerunde, da Bashkim ...