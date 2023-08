Non solo Barbie | Hijarbie vuole celebrare la moda e la cultura musulmana

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 6 agosto 2023) Dopo sei anni di silenzio sul profilo Instagramè apparsa una nuova immagine: una bambola che indossa un abito rosa confetto e un hijab, in posa davanti a un muro coordinato. La didascalia recitava: “#è tornata“, per la gioia degli utenti che, nei loro commenti, hanno espresso la loro gioia per il ritorno della bambola. L’artista nigeriana ha annunciato dopo sei anni il ritorno della sua creazione con un post su Instagram “This #is back”L’artista delleLa 32enne Haneefah Adam, artista nigeriana che si cela dietro @, ha iniziato a presentare bambole in abiti musulmani nel 2015, dopo aver notato una mancanza di modelli più modesti (l’hashtag utilizzato per le sue creazioni è infatti #modestfashion) o con hijab sui social media che seguiva. Nonostante abbia ...