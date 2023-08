Non lo farei mai! | altro siluro contro Milly Carlucci | chi la respinge in modo brusco

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Non è semplice perchiudere il cerchio per il prossimo cast di Ballando con le Stelle, il programma che condurrà su Rai 1 in prima serata il sabato sera, format confermatissimo e solidissimo in termini di share. Da settimane si rincorrono indiscrezioni sui futuri ballerini e su molti rifiuti incassati dalla conduttrice. Ora, l'ultimo capitolo: si parla di Leo Gassman, cantante, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio Gassman. L'artista in queste ultime ore ha smentito innetto le voci circa una sua possibile partecipazione a Ballando. "Smentisco subito ragazzi! Non parteciperei mai, non fa proprio per me! Rispetto le persone che partecipano ma ho altre priorità e progetti nella vita", ha tagliato corto Leo Gassman, lasciando intendere anche di non apprezzare granché la trasmissione. Insomma, un ...