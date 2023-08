Non basta dire no alle derive anti - democratiche | occorre una nuova cultura dell' azione sociale

dire no alle derive populiste e antidemocratiche, ci vuole uno sforzo di elaborazione culturale che passi dai banchi universitari e laboratori culturali ai luoghi popolari e mediatici per ...Torino rimontato e battuto in Francia dal Reims:il vantaggio di Schuurs. Ora in campo il Napoli, a seguire Roma, Lazio e ...Partita difficoltosa ed ostica per il Torino che, nell'amichevole odierna contro il Reims, sbattono contro un immeritato 1 - 2. I ragazzi di Juric si trovano subito difronte ad una gara difficoltosa, ...

Mondiali - Ganna non basta! Italia d'argento nell'inseguimento: la Danimarca torna Campione del mondo Eurosport IT

La vettura a batteria sta trasformando i processi non solo dell’industria. La rivoluzione della mobilità sta cambiando anche l’ultimo anello della filiera automotive: le concessionarie. Competenze nuo ...Cosa ci potrà salvare dalla deriva anti-democratica Il pensiero politico e l’azione sociale. Riferimenti, ambedue, molto vasti ...