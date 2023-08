Nina Moric | la confessione sul lungo calvario | “Mi hanno asportato tutto” | Le sue attuali condizioni

(Di domenica 6 agosto 2023) La showgirlha finalmente deciso di svelare il motivo dietro il suo recente ricovero: la malattia e il. Gli ultimi anni non sono stati semplici perche si è vista costretta ad affrontare numerose difficoltà sopratdal punto di vista privato. Solo alcuni mesi ha fatto partire una vera e propria guerra social con l’ex marito Fabrizio Corona a causa del loro Carlos Maria. Una storia che a quanto pare i duepoi risolto visto che il ragazzo è stato poi visto a casa della madre. Una brutta storia che la showgirl si è messa alle spalle ma proprio quando le cose sembravano essere tornate alla normalità, si è vista costretta a gestire un nuovo problema. Questa volta però per la ...

ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato che ha trascorso un lungo periodo in ospedale , poiché a causa di un'infezione al seno ha rischiato di morire . Tuttavia, ciò che le ha ...Un periodo difficile, quello che ha appena trascorsoche adesso si sente 'rigenerata'. A raccontarlo è lei stessa, durante un'intervista al settimanale di Oggi : ' Rinascita sa di resurrezione - afferma - E io non sono mai morta. Anche se ci ...Dopo un periodo di silenzio,torna a parlare e fa alcune importanti rivelazioni sul suo passato e sui momenti difficili che ha vissuto. La modella ha raccontato di alcuni problemi di salute e come si sia accorta, nel ...

Il dramma di Nina Moric: «Mi hanno asportato un seno e le protesi» - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Nina Moric parla in un'intervista dei suo problemi di salute: "Ho rischiato di morire, mi hanno abbandonata tutti. Non vedo mio figlio da un po'" ...Modella indimenticabile scoperta da Gianni Versace, personalità controversa dei social, amori e flirt alla luce del sole: Nina Moric ha avuto una vita intensa, ed è… Leggi ...