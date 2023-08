Niger | oggi scade l’ultimatum ai golpisti imposto da Ecowas per ristabilire l’ordine costituzionale

(Di domenica 6 agosto 2023), 6 agosto,alla giunta golpistaina imposta dalla Comunità economica degli Stati africani occidentali () per ripristinarenel Paese e reintegrare il Presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum, destituito con il colpo di Stato annunciato lo scorso 26 luglio. I delegati dell’avrebbero dovuto incontrare inegli scorsi giorni allo scopo di mettere sul tavolo una risoluzione pacifica, ma il vertice è saltato in un generale peggioramento dei rapporti diplomatici tra militariini comunità internazionale, così i capi della difesa del blocco africano occidentale si sono avvicinati a definire l’ipotesi di un intervento militare. Nella giornata ...

Scadeil termine fissato per i golpisti indalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, che ieri ha confermato la sua disponibilità a intervenire militarmente nel Paese per ...Non a caso nelle piazze nigerinesi brucia la bandiera francese mentre si sventola quella ... Perché la crisi inè importante per l'Occidente: i rischi.

Partito dal Niger un volo con 65 militari italiani AGI - Agenzia Italia

Il Senato della Nigeria contrario all’intervento militare dell’Ecowas in Niger dopo il colpo di Stato: intanto da Niamey è decollato il volo con 65 militari del contingente italiano.Nel giorno della scadenza dell'ultimatum in Niger si aspetta e si vigila. Gli undici Paesi che tengono in vita l'Ecowas hanno annunciato che il mancato reinsediamento del presidente deposto Mohamed ...