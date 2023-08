Nessun malessere per Tadej Pogacar Carera | “Solo una battuta | sta bene ed é contento”

(Di domenica 6 agosto 2023)peral termine della prova in linea valida per i Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023. Lo sloveno ha chiuso al terzo posto quella che lui stesso ha definito “la corsa più dura della sua vita”, battendo allo sprint Mads Pedersen. Ovviamente affaticato dopo il grande sforzo,ha scherzato con il vincitore Van der Poel ed il presidente dell’UCI David Lappartient dicendo che “ancora due giri e gli sarebbe servita un’ambulanza”.unadunque, che ha però allarmato appassionati ed addetti ai lavori. A tacere qualsiasi dubbio sulle condizioni diè stato però il suo agente Alex, che ha parlato nel post-gara con Francesca Cazzaniga. Queste le rassicuranti parole del manager: “Lui ...

