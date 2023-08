Nel mese di Agosto questi segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna | Ma per alcuni le cose andranno malissimo

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 6 agosto 2023)non sarà unclemente e generoso per tutti idovranno sgomitare parecchio, mentre altriè appena iniziato e già non ne puoi più e alla sola idea di dover affrontare una nuova giornata di lavoro senti i tuoi cedere pesantemente? Diciamo pure come il caldo non aiuti e che da questo punto di vista siamo tutti sulla stessa barca. Chi più chi meno, insomma, ogni mattina si alza chiedendosi cosa abbia in serbo la vita.sarà unbello tosto per– Grantennistocana.itLe stelle però hanno deciso di essere un po’ birichine con...