Navi da crociera a Fiumicino | i Tavoli del Porto chiedono di intervenire al Consiglio comunale

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 6 agosto 2023)– “Una delegazione del Comitatodelha presenziato la riunione delle Commissioni consiliari congiunte dove il sindaco Baccini ha illustrato l’atto di indirizzo politico con il quale la nuova maggioranza intende portare avanti a tappe forzate il progetto del terminal crocieristico privato ad Isola Sacra. A dispetto delle promesse di Baccini di approfondire il tema per esaminare tutte le criticità del progetto, ora il Sindaco manda avanti ‘la pratica’ convocando con urgenza la Commissione urbanistica e ilil 10 agosto”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso da Idel, che aggiunge: “A giustificazione di ciò, il Sindaco ha evocato lo spettro del commissariamento del progetto, ma ciò non giustifica la convocazione ...