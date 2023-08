Natan | tifosi Bragantino delusi | “Perdiamo uno dei difensori più forti mai avuti”

(Di domenica 6 agosto 2023)Bernardo de Souza è il terzo acquisto della SSC Napoli dopo gli arrivi di Pierluigi Gollini ed Elia Caprile. Il difensore avrà il duro compito di non far rimpiangere Kim e il suo arrivo è molto atteso dal momento che la dirigenza partenopea ha sondato più di trenta profili per poi scegliere il difensore L'articolo

... Murillo e Sutalo) alla fine arriverà quello meno costoso di tutti: il giovane brasilianodal ... senza speculare ancora troppo sulla pelle deiCalciomercato Napoli - Il Napoli ha finalmente accolto, difensore brasiliano del Bragantino . Arrivato in Italia nella serata di ieri, sta per ...partenopei del nuovo difensore accolto dai...E ha presentatoaidel Napoli in un'intervista concessa all'edizione oggi in edicola de Il Mattino. Ecco alcuni passaggi salienti: Elo conosce "Certo, me lo ricordo da quando ...

Natan, i tifosi del Bragantino: 'Ecco chi ha acquistato De Laurentiis' AreaNapoli.it

Il Napoli puntava su Natan da tempo, smentendo le voci che il brasiliano fosse una scelta di ripiego dopo una serie di "no".Il difensore Natan è arrivato a Roma per le visite mediche con il Napoli di Rudi Garcia. Il difensore saluta con "Forza Napoli".