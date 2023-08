Natan è a Villa Stuart | visite mediche per il brasiliano | quando arriva a Castel di Sangro

(Di domenica 6 agosto 2023) Il nuovo acquisto del Napoli, il difensore, èto aper svolgere ledi rito. Il Napoli è pronto ad accogliere il nuovo acquisto: il difensoresarà presto un giocatore azzurro. Un’operazione lampo, portata a termine in pochi giorni, darà la possibilità a Rudi Garcia di poter lavorare con un altro difensore dopo l’addio di Kim Min-jae. Dopo i tanti nomi fatti, i tifosi sono rimasti sorpresi nel sentire il nome diBernardo de Souza, calciatore mai accostato agli azzurri. Il classe 2001dal RB Bragantino, club che milita nel massimo campionato, e di proprietà di Red Bull, la stessa di Lipsia e ...

è pronto a vestire la maglia del Napoli . Il difensore centrale brasiliano nelle scorse ore è atterrato a Roma e domenica mattina è arrivato aStuart per sottoporsi alle visite mediche di ...Ecco, sbarcato molto presto questa mattina all'aeroporto di Fiumicino . Poi direzioneStuart , dove vi è arrivato poco prima delle 9 accompagnato dal capo scout del Napoli, Maurizio ...Stuart (Foto CM. IT) - Calciomercato.itè arrivato ieri sera a Roma e questa mattina, intorno alle 8.40, ha cominciato le visite mediche aStuart. Poi ci sarà la partenza ...

Napoli, Natan arriva a Villa Stuart: iniziano le visite mediche Corriere dello Sport

Natan è arrivato stanotte in Italia. Sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart a Roma, poi la partenza per il ritiro del Napoli ...Natan è pronto a vestire la maglia del Napoli. Il difensore centrale brasiliano nelle scorse ore è atterrato a Roma e domenica mattina è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di ...