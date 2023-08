Natan arriva a Castel di Sangro | a bordo campo per Napoli-Augsburg

ROMA -Bernardo de Souza, meglio noto come, sarà il nuovo difensore del Napoli ed erede di Kim . È fatta per il trasferimento del giovane brasiliano, cheda l Red Bull Bragantino.al Napoli dal Bragantino, al quale vanno 10 milioni. Al difensore, invece, un ingaggio di poco più di 1 milione l'anno. Di Marzio scrive: 'Il Napoli ha finalmente accolto, ...Calciomercato Napoli - Subito un tifoso del Napoli ad accoglierlo, il difensore brasiliano. L'amico e lettore di CalcioNapoli24 Alberto è sempre presente per dare il benvenuto ai nuovi ......

Napoli, Natan a Villa Stuart: concluse le visite mediche Corriere dello Sport

Accolto dallo staff azzurro all'arrivo, Natan ha salutato velocemente i componenti dello staff tecnico negli spogliatoi del Patini e alcuni compagni prima del match. Uscito sul campo di gioco, è stato