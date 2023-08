Napoli | residenti del Vomero chiedono un presidio di Pronto Soccorso

(Di domenica 6 agosto 2023) “Alcuni episodi, avvenuti alripropongono il tema della richiesta dell’apertura di un posto fisso, opportunamente attrezzato, da adibire aPoccorso dell’area più densamente popolata del capoluogo partenopeo“. Lo chiede Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione. “I vomeresi più avanti negli anni – sottolinea Capodanno – ricordano che una struttura adibita aesisteva nell’ambito del quartiere collinare fino agli anni ’50 del secolo scorso, allocata al piano terra di un fabbricato in via Solimena e gestita dalla Croce Rossa Italiana. Ma successivamente è inopinatamente soppressa“. Alvi sono circa 50mila abitanti su di un’area di poco più di 2 chilometri quadrati. Inoltre occorre considerare ...

Napoli, residenti del Vomero chiedono un presidio di Pronto ... Il Denaro

