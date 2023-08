Napoli | offerta al Galatasaray per Torreira

Commenta per primo Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore ilsarebbe piombato con insistenza su Lucas Torreira, centrocampista del Galatasaray. I partenopei avrebbero offerto ai turchi una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.Rilancio per Piotr Zielinski dall'Arabia Saudita: ricchissimaper convincere il giocatore a lasciare. Ilsta per chiudere il ritiro a Castel di Sangro. Manca circa una settimana al termine del prestagionale azzurro, che ha portato gioie e ...Punti chiave 16:39 Al Hilal,monstre per Osimhen 14:00 Juventus, Allegri insiste per Lukaku 11:22 Al Ahli, pressing su Zielinski 09:50, visite mediche per Natan 09:48 Roma, Ibanez ...

Zielinski, l'Al-Ahli prova l'affondo: offerta ufficiale al Napoli ilmattino.it

La SSC Napoli può salutare Piotr Zielinski. Nonostante la disponibilità del giocatore a restare ancora in azzurro, ad oggi non è stato raggiunto nessun ...Il Napoli fa sul serio sul mercato: altro che rincalzi, in arrivo un top player dal Barcellona. Tifosi in delirio.