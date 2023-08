Napoli | Natan De Souza è arrivato a Castel di Sangro

(Di domenica 6 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è ancheDeDia seguire l’amichevole delcontro l’Augsburg. Il nuovo difensore centrale delprima ha svolto le visite mediche e poi è sceso a bordocampo insieme al presidente De Laurentiis per assistere all’amichevole che vede impegnati i neo compagni di squadra contro la compagine tedesca. Il 22nnearriva dal club brasiliano del Red Bull Bragantino cui ilpagherà 10 milioni di euro e firmerà un quinquennale con la squadra azzurra. Il calciatore è pronto a mettersi agli ordini di Garcia, e a legare con Juan Jesus, 32enne difensore brasiliano con ampia esperienza in Italia cui sarà affidato il compito di guidarlo per un veloce inserimento nel calcio ...

Alle 18.30 palla al centro per la terza amichevole dela Castel di Sangro. Allo stadio Patini sfida all'Agsburg che ieri ha perso 2 - 1 contro la ... Intantoè appena sbarcato a Castel di ...Commenta per primo Dopo una lunga ricerca, ilha individuato inl'erede di Kim . Il brasiliano è già in ritiro con i campioni d'Italia e dovrà non far rimpiangere il coreano passato al Bayern Monaco . A parlare dell'ormai ex ...Ilha appena completato uno dei primi acquisti della sua campagna acquisti con l'arrivo del brasilianoche va a prendere in rosa il posto del coreano Kim Min Jae. La volontà del presidente ...

Napoli, ecco Natan: visite mediche a Roma per il centrale La Gazzetta dello Sport

C'è anche Natan De Souza a Castel Di Sangro a seguire l'amichevole del Napoli contro l'Augsburg. Il nuovo difensore centrale del Napoli ...Natan Bernardo De Souza è arrivato a Castel di Sangro. Il difensore brasiliano, appena arrivato dal Bragantino, ha svolto questa mattina le visite mediche a Villa Stuart a Roma prima ...