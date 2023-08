Napoli | le dichiarazioni di Garcia non rassicurano i tifosi

Leggi su napolipiu

(Di domenica 6 agosto 2023) Dopo l’amichevoleha rilasciatonon proprio tranquillizzanti su mercato, su Osimhen e la preparazione del. NOTIZIE CALCIO. Rudisi è presentato ai microfoni di Sky dopo la partita, fornendo un commento molto atteso sulla performance della squadra e sulle sue strategie future. “Queste gare servono anche per fare esperimenti”, ha esordito, sottolineando come il cambiamento sia fondamentale. Ha poi precisato che molti dei giocatori in campo erano nuovi rispetto alla stagione precedente, un dato che ha reso gli esperimenti ancora più significativi. Ha elogiato specificamente Ostigard, dicendo che voleva vedere come si comportava al centrocampo. Nonostante la presenza di una squadra tedesca forte e fisica,ha ritenuto ...