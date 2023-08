Napoli | Kvaratskhelia | “Spalletti come un padre | con Osimhen intesa naturale”

Khvichaè pronto per iniziare una nuova stagione da protagonista con ile si racconta ai microfoni della Gazzetta dello Sport : LA PASSATA STAGIONE - 'Credo che sia stato un anno ......mette da parte l'ego e fissa le priorità: 'Credo che sia stato un anno incredibile per tutti, non solo per me. Nessuno si sarebbe aspettato lo scudetto adopo 33 anni, ma la ...Che nell'ultima edizione ha visto trionfare in maniera piuttosto netta il. Tra gli azzurri ...tra i grandi protagonisti della cavalcata partenopea c'è indubbiamente pure Kvichache ...

Napoli, Kvaratskhelia: "Giocheremo per vincere ogni partita" GianlucaDiMarzio.com

L'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un'intervista ai microfoni di La Gazzetta dello Sport ...Il campione georgiano parla degli obiettivi futuri degli azzurri non dimenticando i meriti dell'ex allenatore Spalletti ...