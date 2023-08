Napoli | Kvaratskhelia | ‘Possiamo ripeterci | ADL ha creduto in me | uno sconosciuto Su Spalletti…”

(Di domenica 6 agosto 2023) L’attaccante del, Khvicha, si apre su una vasta gamma di argomenti in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, discutendo della scorsa stagione, della vita ae dei suoi rapporti con allenatori e compagni di squadra. NOTIZIE CALCIO. Khvicha, attaccante del, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo la straordinaria stagione disputata e vissuta in azzurro. Dalla gioia per lo scudetto dopo 33 anni ai rapporti con Spalletti, De Laurentiis e i compagni,ha parlato a tutto tondo della sua esperienza a. Una Stagione da Incorniciare Khvicha, stella del, ha rivelato i ...

Khvichaè pronto per iniziare una nuova stagione da protagonista con ile si racconta ai microfoni della Gazzetta dello Sport : LA PASSATA STAGIONE - 'Credo che sia stato un anno ......mette da parte l'ego e fissa le priorità: 'Credo che sia stato un anno incredibile per tutti, non solo per me. Nessuno si sarebbe aspettato lo scudetto adopo 33 anni, ma la ...Che nell'ultima edizione ha visto trionfare in maniera piuttosto netta il. Tra gli azzurri ...tra i grandi protagonisti della cavalcata partenopea c'è indubbiamente pure Kvichache ...

Napoli, Kvaratskhelia: "Giocheremo per vincere ogni partita" GianlucaDiMarzio.com

La violenza continua a esacerbare il conflitto israelo-palestinese, a cui si sommano due nuovi episodi di sangue. Sabato un giovane palestinese ha sparato sulla folla in un'affollata via del centro di ...L'attaccante georgiano: 'Vedremo se saremo in grado di ripeterci' ROMA (ITALPRESS) - 'Credo che sia stato un anno incredibile per tutti, non solo ...