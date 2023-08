Napoli | Kvaratskhelia | “Credo sia stato un anno incredibile per tutti | non solo per me”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 6 agosto 2023) Mancano soltanto tredici giorni all’inizio del nuovo campionato di Serie A, che il prossimo 13 agosto, alle ore 18:30, nella splendida e suggestiva cornice dello Stadio Benito Stirpe, vedrà scendere in campo i campioni d’Italia delcontro la neo-promossa Frosinone. Quest’ultimo ora guidato dall’ex tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, desideroso di rivalsa, dopo le non felici esperienze sulle panchine di Cagliari ed Hellas Verona. Una sfida che sulla carta sembrerebbe nettamente a favore dei ragazzi capitanati da Rudi Garcia, chiamato a raccogliere la difficile eredità lasciata da Luciano Spalletti, capace di riportare il Tricolore nel capoluogo partenopeo dopo ben 33 anni. Sono giorni quindi di duro lavoro in quel di Castel Di Sangro, località appositamente scelta dalla società azzurra per completare la seconda parte del ritiro pre-campionato, alla quale ...