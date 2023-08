Napoli | clamoroso dalla Nigeria | accordo tra Osimhen e Al-Hilal

(Di domenica 6 agosto 2023) Le sirene arabe si fanno sentire forti in tutta Europa. I contratti ultramilionari attirano l'attenzione non solo dei calciatori sul tramonto...

Notizie Calcio- Dalla Nigeria riportano di uno scenario che avrebbe del. Secondo il portale soccernet.ng Victor Osimhen sarebbe disposto ad accasarsi all'Al - Hilal. Dalla Nigeria, accordo Al Hilal ...Calciomercato - Il belga Dries Mertens in forza al Galatasaray potrebbe fare ritorno in Italia. Sarebbe un ritornoper quanto fatto con la maglia del. Già, perchè secondo quanto riferito dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , non sarebbe da scartare l'ipotesi che l'ex attaccante del ......scambio Lukaku - Vlahovic , l'ultimo nome per il centrocampo bianconero è Gravenberch , chiuso al Bayern da una nutrita concorrenza. Giuntoli lo stima dai tempi del, i buoni ...

Calciomercato Napoli, clamoroso dalla Spagna: si bussa dal ... Calcio d'Angolo

Victor Osimhen sarebbe interessato a trasferirsi all'Al Hilal in Arabia Saudita. Mentre il Napoli e Osimhen si sono rifiutati di raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto dopo sette incontri ...Il Napoli fa sul serio sul mercato: altro che rincalzi, in arrivo un top player dal Barcellona. Tifosi in delirio.