Napoli-Augsburg | il gesto di Osimhen a fine gara

Leggi su napolipiu

(Di domenica 6 agosto 2023), assente per infortunio nell’amichevole, è sceso in campo apartita per salutare l’ex compagno Rexhbecaj. CALCIOMERCATO. Non ha preso parte all’amichevolel’attaccante Victor, ancora alle prese con un risentimento muscolare. Tuttavia, apartita, il nigeriano è sceso comunque in campo per un motivo ben preciso.ha voluto salutare Elvis Rexhbecaj, centrocampista dell’con cui in passato ha condiviso l’esperienza al Wolfsburg. Un beldi fair play da parte del bomber azzurro, nonostante l’assenza forzata dal campo. Intanto continua a tenere banco il futuro di, corteggiato dai ...