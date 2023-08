Napoli-Augsburg | formazioni | Raspadori mezzala | Osimhen e Kvara out

(Di domenica 6 agosto 2023) Altra amichevole precampionato, dovrebbe essere la penultima per ildi Garcia, contro l’. Poi ci sarà l’Apollon Limassol venerdì 11 agosto. Dopo si inizierà a pensare al campionato. Garcia contro l’a Castel di Sangro dovrà fare a meno di Osimhen e Kvaratskhelia, tenuti a riposo a scopo precauzionale. Tra gli indisponibili ci sono anche Mario Rui e Gaetano, Anguissa e Gollini alle prese con uno stato influenzale. Recuperati invece Olivera e Demme, il centrocampista può essere una soluzione a partita in corso. Ilarriva dall’amichevole contro il Girona pareggiata per 1-1 in rimonta. Ai rigori è stato Meret a regalare la vittoria agli azzurri.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera;, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, ...

17.47 - Ecco il rinforzo che tutti stavano aspettando. Dopo le visite mediche in mattinata, Natan è arrivato in ritiro. Il nuovo difensore azzurro (in attesa dell'ufficialità) è appena sbarcato a Cast ...17.23 - L'Augsburg fa il suo ingresso in campo per il riscaldamento.