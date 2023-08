Napoli | arriva l’erede di Kim | 10 milioni per chiudere il colpo

Leggi su 11contro11

(Di domenica 6 agosto 2023) Il mese di agosto continua a rappresentare un momento cruciale per lo sport più amato dai tifosi del Bel Paese. Grazie ad un’infinita sequela di acquisti, cessioni, prestiti e rinnovi l’hype per la Serie A 2023/2024 è alle stelle. Molteplici contrattazioni stanno seguendo l’andamento di una soap opera, i cui step talvolta stupiscono e in altri casi lasciano insoddisfatte intere schiere di supporters. Tuttavia, giorno dopo giorno, continuano a diminuire le trattative che si concludono in poco tempo. Uno dei nodi cruciali della sessione estiva di calciomercato del, è stato ilche ha regalato al club partenopeodi Kim Min-Jae. Per portare a termine tale pratica è stato necessario un esborso pari a 10di euro. Ma chi è il nuovo acquisto della dirigenza azzurra? Scopriamolo ...