Myrta Merlino a Pomeriggio 5 | ” Non potevo farcela da sola…”

... le date delle partenze Per quanto riguarda il daytime ,e Pomeriggio Cinque saranno i primi a ripartire ( lunedì 4 settembre ), insieme a Caduta Libera nel preserale. Forum riprenderà ...A settembre il pomeriggio di Canale 5 accoglierà il nuovo contenitore con al timone la giornalista. Una svolta epocale rispetto ai quindici anni di "Pomeriggio 5" condotti Barbara D'Urso. La nuova era del pomeriggio di Canale 5 voluta da Pier Silvio Berlusconi , a quanto pare stando ...Da settembre, infatti, non sarà più lei a condurre Pomeriggio 5, ma. Al momento la presentatrice pensa a divertirsi in compagnia di amici, come si vede anche sul suo profilo Instagram. ...

Bianca Berlinguer è già un volto Mediaset, Myrta Merlino cambia "Pomeriggio Cinque" Secolo d'Italia

Nell'ultimo periodo si è parlato spesso di un possibile addio di Tina Cipollari a "Uomini e Donne", ma l'opinionista su Instagram ha smentito questa ipotesi.Myrta Merlino, celebre giornalista e conduttrice televisiva, si è recentemente raccontata in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Dopo aver ereditato il trono di Barbara D'Urso su Canale 5, Myr ...