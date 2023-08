My Home My Destiny anticipazioni trama 7 agosto | Zeynep affranta | Benal fa la sua mossa

(Di domenica 6 agosto 2023) Ledelladi MyMy, che tornerà lunedì 72023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5. MyMytorna domani, lunedì 72023, alle 15:45 su Canale 5 con la nuova puntata, la prima della settimana. Le cose si stanno facendo sempre più complesse per i nostri protagonisti, soprattutto ora cheha scoperto di aspettare un bambino dal Karaca. Riassunto della puntata del 4La scorsa settimana di MyMysi era chiusa in ospedale, dove Mehdi ha scoperto che Ekrem, padre adottivo di, ha una doppia vita. E dove la Gosku invece ha accompagnato, decisa ad abortire. ...

Le Anticipazioni della puntata di MyMyin onda il 7 agosto 2023 , alle ore 15.45 su Canale5 , ci rivelano che Mehdi dovrà intervenire per calmare la povera Zeynep . La ragazza avrà un brutto scontro con sua madre Nermin , ...All'inizio della nostra avventura come telespettatori di MyMyabbiamo assistito al rifiuto categorico di Zeynep Gosku di sposare il suo fidanzato Faruk . Le Anticipazioni sulla soap turca , in onda su Canale 5 , ci rivelano che il ricco uomo d'...... Canale 5: Terra Amara ha tenuto compagnia 2.373.000 spettatori (22.3%); Canale 5: La Promessa ha appassionato 1.989.000 spettatori (22%); Canale 5: MyMyha raggiunto 1.541.000 ...

“My home my destiny”, le trame dal 7 all’11 agosto 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà lunedì 7 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 7 agosto 2023, alle ore 15.45 su Canale5, ci rivelano che Mehdi dovrà intervenire per calmare la povera Zeynep. La ragazza avrà un brutt ...