My Home My Destiny | Anticipazioni Puntata del 7 agosto 2023 | Zeynep distrutta dal dolore a causa di Nermin Ecco perché

Le Anticipazioni della puntata di MyMyin onda il 7 agosto 2023 , alle ore 15.45 su Canale5 , ci rivelano che Mehdi dovrà intervenire per calmare la povera Zeynep . La ragazza avrà un brutto scontro con sua madre Nermin , ...All'inizio della nostra avventura come telespettatori di MyMyabbiamo assistito al rifiuto categorico di Zeynep Gosku di sposare il suo fidanzato Faruk . Le Anticipazioni sulla soap turca , in onda su Canale 5 , ci rivelano che il ricco uomo d'...... Canale 5: Terra Amara ha tenuto compagnia 2.373.000 spettatori (22.3%); Canale 5: La Promessa ha appassionato 1.989.000 spettatori (22%); Canale 5: MyMyha raggiunto 1.541.000 ...

“My home my destiny”, le trame dal 7 all’11 agosto 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Dopo il finale della prima stagione di My home my destiny di Bayram, il padre biologico di Sakine, non si saprà più nulla. Nelle puntate appena andate in onda su Canale 5, l'uomo ha iniziato a vivere ...Müjgan andrà contro la volontà di Mehdi e continuerà a vedere di nascosto Burhan. Un giorno, però, accadrà l'imprevedibile: l'uomo si presenterà a casa di Müjgan con un mazzo di fiori, pronto a ...