Murray - Wawrinka - Fognini - Thiem | il talento può ancora battere il fisico?

(Di domenica 6 agosto 2023) Gli ultimi giorni sono stati i loro giorni, con le star sul viale del tramonto che non riescono a recuperare l'antico splendore. Parliamo di Andy, Stan, Fabioe Dominic, ...

A settembre compie 30 anni, anche lui non regge più di fisico ma speriamo che, comee Fognini, ci smentisca. 6 agosto 2023... Sampras 565, Djokovic 555, Edberg 493, Vilas 485, Becker 436, Borg 422, McEnroe 414, Wilander 361, Berdych 330,322, Ferrer 292, Agassi 268, Thiem 260, Zverev 253, Chang 245,244. ...... che debutterà contro Andye poi (presumibilmente) dovrà superare lo scoglio Auger - ... E far meglio di quanto fatto da Stanla scorsa settimana a Umago, battuto proprio in finale (con ...

Murray 322, Ferrer 292, Agassi 268, Thiem 260, Zverev 253, Chang 245, Wawrinka 244. PIU' STAGIONI CHIUSE NEI TOP 10: Federer e Nadal 18, Connors e Agassi 16, Djokovic 15, Lendl 13, Sampras 12, Becker ...