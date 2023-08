Muore a 99 anni Marcello Gallo | decano dei giuristi italiani

leggi anche Latina, 59ennedopo aver salvato tre bambine in mare FOTOGALLERY ©Getty Continua ... Le vittime più frequenti sono i bambini tra uno e 4, seguiti da quelli di età compresa tra 5 e ...Dopo quelle registrate nei giorni scorsi, ancora una tragedia nel Salento. Un dramma avvenuto in riva al mare a metà mattinata di oggi. Un ragazzo di 19, originario dell'Albania ma residente a Bari, è deceduto mentre si trovava in mare a largo della spiaggia di Baia Verde, non distante dal lido Zen. Tragedia nel Salento, da chiarire le cause del ...L'aggressore, secondo gli investigatori, è un uomo senza fissa dimora di circa 40, ha origini straniere ed era già noto alle forze dell'ordine. Sull'episodio - che si è verificato ieri intorno ...

Tragedia in mare a Gallipoli, ragazzo di 19 anni muore a Baia Verde, era arrivato da Altamura La Gazzetta del Mezzogiorno

«Due persone sono rimaste vittime di un incidente durante l'utilizzo dell'attrazione denominata 'Adrenaline': un adolescente di 17 anni è deceduto per le ferite riportate, e una giovane di 19 anni è ...Il 6 agosto 2005 il volo Tuninter 1153 operato su un Atr-72 partito da Bari con destinazione Djerba effettuò un ammaraggio alle 13:37 al largo di Capo Gallo, di fronte al Golfo di Palermo: ...