“Movida” in città | il bilancio dei controlli nel weekend

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’avvicinarsi delle festività del Ferragosto avellinese sonoproseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio, in aderenza a determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Avellino dr.ssa Spena, anche nella giornata di sabato 5 c.m. sono stati posti in essere pianificati servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere ma soprattutto volti a contrastare ed arginare episodi illegali correlati allacittadina. I servizi hanno avuto luogo in pieno centrodove insistono la maggior parte di pub e locali commerciali che costituiscono luogo nevralgico di aggregazione. In particolare, sono state attenzionate via De Concilij – viale Italia – piazza Libertà – via Tuoro Cappuccini e il Centro storico, nonché via S. Soldi – altezza civ. 20 e ...