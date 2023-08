Motomondiale | Gp Gran Bretagna | Espargaro con l' Aprilia vince davanti a Bagnaia

(Di domenica 6 agosto 2023) Silverstone, 6 ago. (Adnkronos) - Un sorpasso all'ultimo giro consente all'di Alexisdire il Gp didi MotoGp beffando la Ducati di Peccoche chiude secondo dopo aver tenuto la testa dal secondo giro della gara sul tracciato di Silverstone in condizioni miste nel finale. Terzo posto per l'altradi Brad Binder. (segue)

SILVERSTONE - Termina anzitempo la gara di Marco Bezzecchi nelPremio diBretagna , nono appuntamento del mondiale di MotoGP . Il pilota della Ducati del Mooney VR46 Racing Team, infatti, ha compiuto un errore in curva 15 nel corso del sesto passaggio, finendo nella ...SILVERSTONE - Aleix Espargaro si prende una splendida vittoria delPremio diBretagna , nono appuntamento del mondiale di MotoGP . Espargaro vince a Silverstone: la classifica A. Espargaro (Aprilia) Bagnaia (Ducati) Binder (KTM) ...Festa grande in Colombia. David Alonso ha vinto la gara di Moto3 a Silverstone ed è diventato il primo colombiano a vincere unPremio. Il pilota del Team Aspar ha realizzato una vera e propria impresa: partito dall'ultima fila in griglia, ha tagliato per primo il traguardo della pista inglese davanti ad Ayumu Sasaki su ...

