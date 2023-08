Motomondiale | GP Gran Bretagna Bagnaia Aprilia aveva qualcosa in più

(Di domenica 6 agosto 2023) "Con la pioggia non sapevo quanto spingere. Sono soddisfatto del 2° posto" SILVERSTONE () - "Era complicato ma lo sapevo. Ho deciso di prendere la testa e controllare la gara ma l'anteriore soft, per la temperatura, era un po' al limite. Era molto semplice perdere l'anteriore. Con la pi

Lo ha affermato Pecco Bagnaia al termine del GP diBretagna che ha visto il piemontese della Ducati chiudere alle spalle di Aleix Espargaro. "Aprilia aveva qualcosa in più per l'accelerazione - ...Un super Aleix Espargaró vince il GPBretagna, nona prova del mondiale di MotoGp disputato sulla pista di Silverstone, superando Bagnaia a metà dell'ultimo giro, al termine di una gara condizionata nel finale da qualche goccia di ..."Oggi il secondo posto e' unrisultato. E' un risultato che mi soddisfa". Francesco Bagnaia ha condotto il Gp di Silverstone per tutta la gara, ma ha subito il sorpasso di Espargaro' all'ultimo giro, con la pioggia arrivata ...

Appuntamento della domenica di MotoGP: Livio Suppo e Zam commentano la bellissima gara della domenica a Silverstone. Tanti temi: il ritorno alla vittoria di Aleix, il ritorno dell'Aprilia, la risposta ...Silverstone, storico circuito che regala sempre delle grandissime emozioni: il GP Monster Energy di Gran Bretagna lo conferma con la splendida ... che si tocca con Alex Márquez (Gresini Racing MotoGP™ ...