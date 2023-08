MotoGp Silverstone 2023 | oggi la gara | orari | dove vederla in tv

(Di domenica 6 agosto 2023) (Adnkronos) –nono appuntamento del motomondiale. Sulla griglia di partenza in pole Marco Bezzecchi con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, secondo Jack Miller in sella alla Red Bull KTM Factory Racing e terzo Alex Marquez con la Ducati del Gresini Racing. Ladel gp di Gran Bretagna sarà trasmessa a partire dalle 14.00. Il programma della giornata diprevede prima ladella Moto3 (12.15), poi lap (14.00) e quindi la Moto2 (15.30). Ildisarà trasmesso in diretta live su TV8, Sky e in streaming su Now. Tv8: ore 11.00 MGP Rider Fan Parade, 11.45 Paddock PreMoto 3, 12.15Moto3, ...

...00 Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport(208) Dopo più di un mese di pausa, latorna a scaldare i motori. Si corre in Gran Bretagna , sullo storico circuito di, ...Oggi nono appuntamento del motomondiale2023 , oggi nono appuntamento del motomondiale. Sulla griglia di partenza in pole Marco Bezzecchi con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, secondo Jack Miller in sella alla Red ...C'è poi laprotagonista ae, sempre in Inghilterra, il Community Shield tra Manchester City e Arsenal. Spazio quindi ai Mondiali di ciclismo di Glasgow e ai tornei di tennis di ...

Sprint a Silverstone, magia di Alex Marquez. Bezzecchi e Vinales sul podio, male Bagnaia La Gazzetta dello Sport

MotoGp Silverstone 2023, oggi nono appuntamento del motomondiale. Sulla griglia di partenza in pole Marco Bezzecchi con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, secondo Jack Miller in sella alla Red Bul ...Dopo più di un mese di pausa, la MotoGp torna a scaldare i motori. Si corre in Gran Bretagna, sullo storico circuito di Silverstone, per il nono appuntamento stagionale. Dopo una gara sprint anonima, ...