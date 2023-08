MotoGp Silverstone 2023 | oggi la gara | orari | dove vederla in tv

(Di domenica 6 agosto 2023) (Adnkronos) –nono appuntamento del motomondiale. Sulla griglia di partenza in pole Marco Bezzecchi con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, secondo Jack Miller in sella alla Red Bull KTM Factory Racing e terzo Alex Marquez con la Ducati del Gresini Racing. Ladel gp di Gran Bretagna sarà trasmessa a partire dalle 14.00. Il programma della giornata diprevede prima ladella Moto3 (12.15), poi lap (14.00) e quindi la Moto2 (15.30). Ildisarà trasmesso in diretta live su TV8, Sky e in streaming su Now. Tv8: ore 11.00 MGP Rider Fan Parade, 11.45 Paddock PreMoto 3, 12.15...

2023, oggi nono appuntamento del motomondiale. Sulla griglia di partenza in pole Marco Bezzecchi con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, secondo Jack Miller in sella alla Red ......Bezzecchi a scattare dalla prima casella del Gp diinMarco Bezzecchi del Mooney VR46 Racing Team partirà in pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna di. ...I risultati del warm up Moto GP: Altre Notizie

MotoGP, Silverstone: Warm Up 'umido', Bezzecchi guida un tris di Ducati GPOne.com

Il pilota del team Gresini è ottavo alle spalle di Mattia Casadei e Miquel Pons, sesto e settimo rispettivamente. Chiude la top 10 Andrea Mantovani alle spalle di Mika Perez. Così gli altri italiani: ...La lunga volata per il titolo è ufficialmente ripartita ieri in MotoGP a Silverstone dopo cinque settimane di stop con la Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come nono round stagion ...