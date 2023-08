MotoGp Silverstone 2023 | Espargaro con l' Aprilia vince davanti a Bagnaia

(Di domenica 6 agosto 2023), 6 ago. (Adnkronos) - Un sorpasso all'ultimo giro consente all'di Alexisdire il Gp didibeffando la Ducati di Peccoche chiude secondo dopo aver tenuto la testa dal secondo giro della gara sul tracciato in condizioni miste tra asciutto e bagnato. Terzo posto per la Ktm di Brad Binder. L'mette così fine ad una sequenza di 5 vittorie Ducati: Jerez, Le Mans, Mugello, Sachsenring, Assen. Caduto dopo sei giri Marco Bezzecchi, su Ducati, partito dalla pole position mentre era secondo. Quarto posto per Miguel Oliveira, seguito da Maverick Vinales, Jorge Martin e Luca Marini. Chiudono la top ten Miller, Zarco e Raul Fernandez.con questo ...

MotoGP, Aleix Espargaro vince il GP Silverstone, Bagnaia beffato: classifica aggiornata e ordine di arrivo

