MotoGp Silverstone 2023 | Espargaro con l' Aprilia vince davanti a Bagnaia

Latorna in pista tra due settimane in Austria su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su NOW, CRONACA E HIGHLIGHTS 1) FRANCESCO BAGNAIA (Ducati ufficiale) ...- Ancora un trionfo italiano nella, ma questa volta non sono Bagnaia e neppure una Ducati a festeggiare: Aleix Espargarò con l'Aprilia taglia per primo il traguardo al termine di ...Pilota Aprilia supera leader Mondiale all'ultimo giro

MotoGP, Aleix Espargaro vince il GP Silverstone, Bagnaia beffato: classifica aggiornata e ordine di arrivo Sport Fanpage

Alex Espargaro vince nel GP di Gran Bretagna: "È stata pazzesca, anche partendo dal 12° posto mi sono sentito molto bene. È una di quelle giornata in cui ti senti invincibile perché la moto girava ...Perdere una gara all'ultimo giro deve fare sicuramente male, ma per come si erano messe le cose ieri Pecco Bagnaia può guardare con un sorriso al bilancio complessivo del weekend di Silverstone ... ai ...