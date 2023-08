MotoGp Silverstone 2023 | Espargaro con l’Aprilia vince davanti a Bagnaia

(Di domenica 6 agosto 2023) (Adnkronos) – Un sorpasso all'ultimo giro consente all'Aprilia di Alexisdire il Gp didibeffando la Ducati di Peccoche chiude secondo dopo aver tenuto la testa dal secondo giro della gara sul tracciato in condizioni miste nel finale. Terzo posto per l'altra Aprilia di Brad Binder. Lo spagnoloha battuto Peccoallo sprint, arrivando alla seconda vittoria in top-class, mentre la Ktm di Brad Binder va a completare il podio. L'Aprilia mette così fine ad una sequenza di 5 vittorie Ducati: Jerez, Le Mans, Mugello, Sachsenring, Assen. Caduto dopo sei giri Marco Bezzecchi, su Ducati, partito dalla pole position mentre era secondo. Quarto posto per Oliveira, seguito da Vinales, Martin e ...

"Oggi il secondo posto e' un gran risultato. E' un risultato che mi soddisfa". Francesco Bagnaia ha condotto il Gp diper tutta la gara, ma ha subito il sorpasso di Espargaro' all'ultimo giro, con la pioggia arrivata a cambiare le condizioni di gara. "E' stato un fine settimana complicato - ha aggiunto il ...

