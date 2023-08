MotoGP GP Gran Bretagna 2023 | zero punti per Bezzecchi | caduta pesante in ottica Mondiale

Il sogno impossibile , quello di David Alonso, diciassette anni, prima stagione in Moto3 , prima volta in pista a Silverstone . Ha vinto questo colombiano che partiva ultimo e ha firmato una rimonta ...VEDI ANCHE Albo d'oro Motomondiale Albo d'oroPremio dellaBretagna, classeAlbo d'oroPremio dellaBretagna, classe Moto2 Albo d'oroPremio dellaBretagna, ......09.005Z","timestampUtcIt":"2023 - 08 - 06T12:34:09+0200","image":{"imgSrc":"https://static.sky.it/editorialimages/d1ef99f8f97a365cbcc41f89b11b421c5aaf78a4/skysport/it/motori/- gp -...

Un ragazzino colombiano di 17 anni ha vinto il GP di Silverstone partendo dall'ultimo posto in griglia. Si chiama David Alonso e questa potrebbe essere la prima vittoria di una carriera luminosa.Il racconto in diretta del GP di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Si corre sul circuito di Silverstone. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma per le 14.00 di domeni ...