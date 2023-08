MotoGP | classifica aggiornata dopo GP Gran Bretagna 2023 | Bagnaia sempre leader

(Di domenica 6 agosto 2023) Lapiloti dellailPremio di, in cui Aleix Espargaro su Aprilia ha conquistato la vittoria davanti alla Ducati di Francescoe alla KTM di Brad Binder. Il campione del mondo in carica, dunque, torna ad allungare nei confronti dei diretti avversari, mentre Jorge Martin torna al secondo posto davanti a Marco Bezzecchi; importante balzo in avanti per Aleix Espargaro. Di seguito lapiloti con i punti aggiornati. LAPILOTIFrancesci– 214 punti Jorge Martin – 173 Marco Bezzecchi – 167 Brad Binder – 131 Johann Zarco – 122 Aleix Espargaro – 107 Luca Marini – 98 Jack ...

