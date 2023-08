(Di domenica 6 agosto 2023)si riscatta dopo un sabato abbastanza opaco (10° in qualifica, 9° nella sprint sul bagnato) e chiude in terza posizione il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, nono appuntamento stagionale del Mondiale. Il sudafricano della KTM ha aggiornato la sua collezione di grandi rimonte, recuperando dalla quarta fila in griglia alla zona podio grazie ad una prima fase dimolto aggressiva e ad un ottimo rendimento con la pioggia (leggera) nel finale. “Ladi oggi è stata davvero. Laè grandissima, ineramentre inera. Era davvero difficile capire come sfruttare la trazione e in quali punti portare un attacco a chi ...

Un super Aleix Espargaró vince il GP Gran Bretagna, nona prova del mondiale didisputato sulla pista di Silverstone, superando Bagnaia a metà dell'ultimo giro, al termine ...terzo posto di...... tappa del Mondiale della. Piazza d'onore dunque per il piemontese campione in carica e leader della classifica piloti, terzo posto per il sudafricanoBinder (Ktm) a 0610, quarto il ...SILVERSTONE - Per lasi è concluso anche il nono round sul circuito inglese di Silverstone. Gara proverbiale per ... Terza posizione nel GP di oggi per laBinder in sella alla Ktm. "E' stato ...

MotoGP, Brad Binder: "Gara complicata, pista bagnata in alcuni settori e asciutta in altri" OA Sport

Roma, 6 ago. (askanews) - Un super Aleix Espargaró vince il GP Gran Bretagna, nona prova del mondiale di MotoGp disputato sulla pista di ...Terzo posto per la Ktm del sudafricano Brad Binder. Caduto dopo sei giro Marco Bezzecchi ... Prossimo appuntamento con il Mondiale della MotoGp il 20 agosto in Austria.