MotoGP | Aleix Espargarò beffa Bagnaia all’ultimo giro | ma è un 2° posto di platino con la pioggia Fuori Bezzecchi

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023) Dopo un digiuno di 16 mesi, l’Aprilia torna sul gradino più alto del podio grazie alla splendida vittoria in rimonta dinel Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come nono round stagionale del Mondiale. Seconda affermazione della carriera nel Motomondiale per il pilota catalano della casa di Noale, dopo il trionfo in Argentina nel 2022.ha effettuato una rimonta straordinaria a Silverstone dalla 12ma posizione in griglia, trovando un gran ritmo sin dai primi giri e poi completando il sorpasso decisivo su Francesconel corso dell’ultima tornata in uscita dalla curva Copse. Pecco si è dovuto accontentare della piazza d’onore dopo aver guidato di fatto quasi tutto il GP, scegliendo di non rischiare eccessivamente nel momento in cui ha cominciato a piovigginare ...