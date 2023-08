Motogp | a Silverstone vince Espargaro' davanti a Bagnaia

Pilota Aprilia supera leader Mondiale all'ultimo giroTerzo posto per l'altra Aprilia di Brad Binder. Caduto dopo sei giri Marco Bezzecchi Un sorpasso all'ultimo giro consente all'Aprilia di Alexis Espargaro di vincere il Gp di2023 dibeffando la Ducati di Pecco Bagnaia che chiude secondo dopo aver tenuto la testa dal secondo giro della gara sul tracciato in condizioni miste nel finale. Terzo posto per l'...... 30° quella dell'asfalto, non piove aper il Gran Premio di Gran Bretagna , nona tappa del mondiale della classe. Dopo il giro di ricognizione i piloti si allineano sulla griglia ...

La Gara del Gran Premio di Gran Bretagna Bagnaia si prende la leadership dopo pochi giri dalla partenza. Lo segue a ruota Bezzecchi che dopo essersi liberato di Miller recupera il terreno perso sul co ...Un ragazzino colombiano di 17 anni ha vinto il GP di Silverstone partendo dall'ultimo posto in griglia. Si chiama David Alonso e questa potrebbe essere la prima vittoria di una carriera luminosa.