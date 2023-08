Moto3 | risultati e ordine di arrivo GP Gran Bretagna 2023 | vince David Alonso | partito ultimo

(Di domenica 6 agosto 2023)ilPremio didi. Sul circuito di Silverstone, il pilota corridore di Gaviota GasGas Aspar M3 compie un’impresa e si aggiudica la gara dopo la partenza dall’ultima casella della griglia: è il primo colombiano are un GP. Nella solita bagarre, salgono sul podio Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) e il leader del Mondiale Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3), che dunque allunga in testa al Mondiale approfittando del diciottesimo posto di Jaume Masia. In top-10 anche l’italiano Romano Fenati (Rivacold Snipers Team).diPremio...

Latorna in pista dopo la pausa estiva e lo fa col GP di Gran Bretagna, nono appuntamento del ... Questa la griglia di partenza sulla base deimaturati in qualifica: sprint decisivo nei ...Silverstone, idelle qualifiche (Q2)Silverstone, la cronaca delle qualifiche Non era facile ritrovare le misure sul bagnato dopo la doppia caduta di questa mattina e l'11esimo ...MASIÁ : 15prima fila in(2quest'anno) EGUAGLIA Miguel Oliveira al 13° posto di tutti i tempi in. OGDEN (2° in griglia): 2prima fila indopo Motegi 2022. HOLGADO (3° in griglia): ...

