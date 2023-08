Moto2 | Silverstone | vince Aldeguer Acosta nuovo leader

Lo spagnolo Fermin Aldeguer sulla Boscoscuro ha vinto il Gp diin MotoGp2 davanti ai due connazionali Aron Canet (+2''546) e Pedro Acosta (+3''883). Quest'ultimo è il nuovo leader della classifica ai danni di Tony Arbolino che sulla pista inglese non ......di Dixon Jake Dixon prima della pausa estiva aveva colto la prima vittoria della carriera inad Assen ed era a 44 punti dal leader del campionato Tony Arbolino. Il weekend di casa a...Lo spagnolo (Speed Up Factory) vince la gara die all'arrivo l'eccesso di gioia forse gli provoca un brutto scherzo: frana a terra con la sua moto poco prima di parcheggiarla per andare sul podio. Ma l'euforia è tale che si rialza subito per ...

Lo spagnolo Fermin Aldeguer sulla Boscoscuro ha vinto il Gp di Silverstone in MotoGp2 davanti ai due connazionali Aron Canet (+2''546) e Pedro Acosta (+3''883). Quest'ultimo è il nuovo leader della ...La gara che ha impegnato i protagonisti della Moto2™ per 17 giri sui 5,9 chilometri del circuito di Silverstone è andata a Fermin Aldeguer (Speed Up Racing), alla prima vittoria in carriera. Nella ...