Moto2 | Aldeguer vince la sua prima gara a Silverstone Acosta sul podio | Arbolino perde la leadership iridata

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023) Ferminmette in mostra finalmente tutto il suo talento, intravisto solo a sprazzi da quando è sbarcato nel Motomondiale, e conquista il suo primo successo in(diventando il terzo più giovane vincitore di sempre in questa categoria alle spalle di Pedroe Marc Marquez) aggiudicandosi il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valido come nono round della stagione. Il diciottenne nativo di Murcia ha dominato quest’oggi a, facendo la differenza con un passo impressionante nella seconda parte della corsa e trionfando con oltre 2? di margine sui connazionali Aron Canet e Pedro, che hanno completato untutto spagnolo rispettivamente in seconda e terza posizione. Quarta piazza per l’americano Joe Roberts, bravo a regolare il gruppo inseguitore davanti ...