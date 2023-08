Moto Gp Gran Bretagna | vince Espargaro davanti a Bagnaia Bezzecchi cade dopo sei giri

AGI - Lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) sorpassa all'ultimo giro Francesco Bagnaia (Ducati) e vince , con il tempo di 40'36'112, il GP diBretagna di MotoGp. Piazza d'onore per il piemontese campione in carica e leader della classifica piloti, terzo posto per il sudafricano Brad Binder (Ktm) a 0'610, quarto il portoghese Miguel ...Aldeguer vince la gara di Moto2, con Acosta terzo che sorpassa nel Mondiale uno spento Tony Arbolino, solo 10° al traguardo.LE PAGELLE DI SILVERSTONE Uno spettacolarePremio diBretagna viene vinto da un superlativo Aleix Espargaro, coadiuvato da un'altrettanto fenomenale Aprilia. Tredi Noale nei primi cinque, quattro in top ten e voti altissimi anche per Vinales ...

Il racconto delle gare di Moto3 e Moto2 Sky Sport

Va ad Aleix Espargarò su Apilia il GP di Gran Bretagna della MotoGP. A Silverstone ha preceduto Pecco Bagnaia e Brad Binder. Quarto Oliveira davanti a Vinales, Martin e Marini.GP Gran Bretagna MotoGP 2023 Aprilia - Maverick Vinales è stato autore di una bella gara a Silverstone, dove si è corso il Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota dell'Aprilia è stato in lotta per il ...