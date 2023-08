Moto Gp | Bagnaia beffato da Espargarò all' ultimo giro

(Di domenica 6 agosto 2023) AGI - Lo spagnolo Aleix(Aprilia) sorpassa all'Francesco(Ducati) e vince, con il tempo di 40'36"112, il GP di Gran Bretagna diGp. Piazza d'onore per il piemontese campione in carica e leader della classifica piloti, terzo posto per il sudafricano Brad Binder (Ktm) a 0"610, quarto il portoghese Miguel Oliveira (+0"750), quinto lo spagnolo Maverick Vinales (+2"101). Sesto posto per la Ducati Prima Pramac di Jorge Martin, settima la Mooney di Luca Marini, ottavo Jack Miller (Ktm), nono Johann Zarco (Ducati Prima PRamac) e decimo Raul Fernandez (Aprilia). Il poleman Marco Bezzecchi (Mooney) scivola a 15 giri dalla fine mentre era secondo alle spalle di Pecco; dalla gara era già uscito il vincitore della Sprint Race di ieri, lo spagnolo Alex ...

Tredi Noale nei primi cinque, quattro in top ten e voti altissimi anche per Vinales e Oliveira. Eccezionale anche la gara di, che in una giornata un po' complicata per i ducatisti, ...A un anno e mezzo dall'ultima volta lo spagnolo si imposto in MotoGP nel Gran Premio di Gran Bretagna superando all'ultimo giro un calcolatore Francesco. Una volta arrivata la leggera pioggia,...

MotoGP 2023. GP della Gran Bretagna a Silverstone. La giornata storta di Pecco Bagnaia: "Non c'era verso di fermare ... Moto.it

Dopo un digiuno di 16 mesi, l'Aprilia torna sul gradino più alto del podio grazie alla splendida vittoria in rimonta di Aleix Espargarò nel Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come nono round ...Un super Aleix Espargaró vince il GP Gran Bretagna, nona prova del mondiale MotoGp disputato sulla pista di Silverstone, superando Bagnaia a metà dell`ultimo giro, al termine di una gara condizionata ...