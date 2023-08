Morto suicida Luca Ruffino | presidente di Visibilia Editore

Leggi su agi

(Di domenica 6 agosto 2023) AGI - È stato trovatoa Milano ieri notteGiuseppe Realedi, l'ex società di Daniela Santanché. Aveva 60 anni. L'imprenditore si è sparato con una pistola regolarmente detenuta nella camera da letto di un appartamento di sua proprietà in via Spadolini a Milano. Vicino al corpo è stato trovato un biglietto con i saluti ai familiari. A trovarlo senza vita è stato intorno alle 23.45 di sabato uno dei due figli allarmato perché non riusciva più a mettersi in contatto con il padre.