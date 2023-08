Morto suicida il presidente di Visibilia | il dramma che scuote Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) IldiEditore Luca Giuseppe Reale Ruffino si èto sparandosi nella notte tra sabato e domenica. Il corpo è stato trovato dal figlio in ufficio a. Secondo quanto apprende l'Ansa, il gesto sarebbe legato a questioni personali e si ipotizzano gravi problemi di salute. Giovedì scorso Ruffino avrebbe anche partecipato per l'ultima volta a una riunione del Cda diEditore. Ruffino si sarebbe sparato con un'arma regolarmente detenuta e avrebbe lasciato un biglietto con le disposizioni alla famiglia. Nell'ottobre scorso era entrato nella società tramite una società controllata da lui stesso denominata Sif Italia, lo stesso mese in cui ne esce la ministra Daniela Santanchè. A giugno arriva a più del 45 per cento delle quote. L'uomo, poi, era anche entrato nel ...